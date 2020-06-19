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تراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في أسبوع

05:04 م الجمعة 19 يونيو 2020
تراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في أسبوع

أسعار العملات

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

انخفض اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس الخميس 18.07 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع مقابل 18.25 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس الخميس 2002 جنيه للشراء و20.37 جنيه للبيع مقابل 20.37 جنيه للشراء و20.67 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وهبط سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس الخميس 49.93 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع، مقابل 50.69 جنيه للشراء و52.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وسعر الريال القطري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

أسعار العملات اليورو الجنيه الإسترليني الدينار الكويتي الريال السعودي

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