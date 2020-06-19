ماذا فعلت أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع؟
كتبت – شيماء حفظي:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد مرحلة صعود وهبوط منذ منتصف الشهر الماضي.
وحافظ الدولار على سعره ثابتا في البنك الأهلي ليسجل أمس الخميس، 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.
وكان الدولار قفز 34 قرشا خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، لكنه عاد للتراجع في الأسبوع التالي، ليستقر بعدها خلال الأسبوع الماضي.
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