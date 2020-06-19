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أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

10:07 ص الجمعة 19 يونيو 2020
أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت –شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما استقرت أسعار الكابوريا والسبيط والكاليماري عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، اليوم الجمعة جنيهين، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح ما بين 42 و48 جنيها للكيلو.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي، جنيها، ليتراوح اليوم 24 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري، بين 200 و280 جنيها بزيادة 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك المكرونة سوق العبور السمك البوري

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