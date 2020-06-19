تراجع الخيار وزيادة البامية.. أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الخيار والملوخية والفلفل في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار البامية والكوسة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو الملوخية جنيها اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 2 جنيه و3 جنيهات، ويتراوح سعر كليو الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

وارتفع سعر كيلو البامية جنيهين ليسجل اليوم 12 جنيها، بحسب البيانات الرسمية للموقع.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، بتراجع قرشين.

البصل بين 2.25 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البامية 12 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

عنب بناتي أحمر بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

تفاح مصري بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال صيفي بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

المشمش بين 6 و10 جنيهات.