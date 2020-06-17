مسؤول: صندوق النقد سيخفض توقعاته للاقتصاد العالمي مجددًا الأسبوع المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقع جهاد أزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن يخفض الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الأوسط في تقرير حديث سيصدر الأسبوع المقبل مقارنة بتوقعات صدرت في أبريل الماضي.

وقال أزعور في ورشة عمل نظمها الصندوق للصحفيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، إن أكثرية دول المنطقة ستشهد تراجعًا في نسبة النمو وعددًا كبيرًا سيشهد نموًا سلبيًا هذا العام.

وفي أبريل الماضي توقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد العالمي انكماشًا حادًا نسبته 3% في العام الجاري، نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وهو أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و 2009.

والانكماش هو تراجع في الناتج المحلي للدولة أو الاقتصاد العالمي نتيجة حالة الركود والكساد وتراجع الإنتاج والطلب على الخدمات.

أظهرت بيانات صندوق النقد وقتها أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديًا إيجابيا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال أزعور اليوم إن دول المنطقة عليها مراجعة أوضاع المالية العامة بسبب تراجع أسعار النفط والإيرادات خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدول المصدرة للنفط لإعادة النظر لبعض الإجراءات والسياسات النقدية.

وبحسب أزعور فإن التكنولوجيا ساهمت من تمكين بعض الاقتصادات من الاستمرار وحسنت الخدمات العامة وخلقت فرص عمل إضافية.

وتوقع أزعور أن التدفقات النقدية إلى دول المنطقة سترتفع بحوالي 70% هذا العام مقارنة بـ 2019، موضحًا أنه هذا الارتفاع بسبب دعم الصندوق لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال إن دول المنطقة اتخذت إجراءات صارمة وكانت عملية إدارة الجائحة جيدة مقارنة بمناطق أخرى حول العالم، مما ساهم في تخفيف نسبة الوفيات والإصابات.

وبحسب أزعور فإن الخروج من أزمة كورونا سيكون بطيئًا وأقل زخمًا مما كان متوقعًا وهذا يحتم على دول المنطقة بأن تعيد النظر في كيفية التعاطي مع الإجراءات المقبلة.