رئيس بنك القاهرة لمصراوي: 400 ألف مشترك في المحفظة الذكية خلال عام

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن عدد المشتركين في المحفظة الذكية (القاهرة كاش) قفز إلى 400 ألف مشترك خلال عام نتيجة زيادة إقبال العملاء على الخدمات الرقمية تخوفا من فيروس كورونا.

وأشار فايد، إلى أن زيادة وعي العملاء للوقاية من فيروس كورونا دفعهم لزيادة الاعتماد على المنتجات الرقمية في تسديد فواتيرهم ومشترياتهم، حيث تضاعف عدد المشتركين في الإنترنت بنكنج بنسبة 100% خلال أول 3 شهور من ظهور كورونا.

وأكد فايد، أن البنك يعتزم خلال الفترة المقبلة إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة بهدف تنويع وتحسين تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن خطة البنك في الفترة المقبلة تركز على زيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية وأنظمة الحاسب الآلي لاستيعاب زيادة إقبال العملاء، وتمكين البنك من التوسع في المنتجات والخدمات الرقمية.

وكان رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنك تعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع خطة للمنتجات المصرفية الرقمية خلال الخمس سنوات القادمة بما يعزز من استراتيجية البنك في تطوير المنتجات القائمة ورفع الوعي لدى العملاء.

وأضاف أن البنك يخطط لإطلاق أول فرع إلكتروني في أحد المراكز التجارية قبل نهاية الشهر الجاري بغرض تمكين العملاء من إجراء عملياتهم المصرفية، كما يستهدف إطلاق فرع ثاني رقمي خلال العام الجاري بعد تشغيل الفرع الأول.