هبوط كبير لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط الجرام 7 جنيهات دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 771 جنيهًا مقابل 778 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 661 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 881 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6168 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تقلص شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر في ظل بواعث القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية بكين، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1725.90 دولار للأوقية.