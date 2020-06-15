غاز مصر تتحول للخسارة في 3 أشهر مع تراجع المبيعات

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت شركة غاز مصر – إحدى شركات قطاع البترول – إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع الإيرادات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، سجلت الشركة خلال الثلاثة أشهر (يناير – مارس) خسائر بقيمة 37.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 8.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة ربع السنوية، لتسجل 691.3 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 718.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة، بحسب القوائم المالية.

وانخفضت إيرادات الشركة من توصيل الغاز للمنازل بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية إلى 35.4 مليون جنيه مقابل 55.9 مليون جنيه، وتراجعت إيرادات أعمال وسط الدلتا وجنوب الوادي إلى 253.9 مليون جنيه مقابل 289.8 مليون جنيه.

وتراجعت إيرادات توصيل الغاز للمصانع ومشروعات خارجية إلى 121 مليون جنيه، مقابل 144.4 مليون جنيه، وإيرادات توصيل الغاز لعملاء خدمة عملاء إلى 74.2 مليون جنيه مقابل 97.4 مليون جنيه، خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

بينما ارتفعت إيرادات الشركة من عمولة بيع الغاز وإشراف الشركة إلى 206.8 مليون جنيه مقابل 131.5 مليون جنيه.

وفي مقابل تراجع المبيعات، ارتفعت تكلفة النشاط خلال الربع الأول إلى 865.2 مليون جنيه مقابل 855.3 مليون جنيه.

وقالت الشركة، إنه نتيجة لأزمة كورونا والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في منتصف مارس الماضي، فإنها اتخذت مجموعة من القرارات والتدابير للمحافظة على العاملين بها وتأمينهم من مخاطر كورونا، وكذلك الاستمرار في العملية الإنتاجية.

وأشارت الشركة إلى أنه يتعذر في الوقت الحالي تحديد حجم تأثير أزمة كورونا على قيم أصول والتزامات الشركة المدرجة بالقوائم المالية للشركة، والتي تعتمد على حجم الجائحة ومدى استمرارها.

وتعمل الشركة في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي وإنشاء وتفعيل وإدارة وتملك خطوط ومنشآت ومرافق وأنظمة الغاز وكافة المعدات.