البورصة تواصل التراجع مع بداية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.39%

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.39% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10581 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.17%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 10713 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.