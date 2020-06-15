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البورصة تواصل التراجع مع بداية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.39%

10:53 ص الإثنين 15 يونيو 2020
البورصة تواصل التراجع مع بداية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.39%

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.39% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10581 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.17%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 10713 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

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