البورصة تواصل التراجع مع بداية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.39%
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.39% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10581 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.17%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.18%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 10713 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
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