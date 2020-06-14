ارتفع بـ "الإسكندرية".. أسعار الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.
حافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي، وكريدي أجريكول، البركة عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.
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