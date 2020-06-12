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بعد قفزتها 11 جنيها للجرام.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم؟

12:46 م الجمعة 12 يونيو 2020
بعد قفزتها 11 جنيها للجرام.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم؟

الذهب

عاودت أسعار الذهب انخفاضها في مصر اليوم الجمعة، بعدما قفزت 11 جنيها أمس، لكنها تواصل ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار21 بلغ اليوم الجمعة 778 جنيها مقابل 772 جنيها الجمعة الماضي، بزيادة 6 جنيهات للجرام.

وبمقارنة الأسعار بأمس الخميس، تراجع الجرام عيار 21 اليوم نحو جنيهين، مقابل 780 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666.8 جنيه، وعيار 24 نحو 889 جنيها، والجنيه الذهب 6224 جنيها.

وعالميا، استقر الذهب اليوم الجمعة، إذ بدد ارتفاع الدولار أثر تضاؤل الإقبال على المخاطرة بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وفترة مطولة من التعافي الاقتصادي، بينما يمضى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس نحو 2.5% منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1732.60 دولار للأوقية.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب فيروس كورونا

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