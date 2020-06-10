رئيس بنك القاهرة: استئناف طرح البنك في البورصة مرهون بانحسار كورونا

كتبت منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن استئناف خطة طرح البنك في البورصة ترتبط بانحسار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة انتشار كورونا.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن طرح البنك في البورصة مرهون بعودة الأسواق الدولية للعمل بشكل منتظم وطبيعي وتجاوز آثار الأزمة الحالية، "فليس من المجدي طرح البنك في هذه الظروف الصعبة، في حين أن الطروحات توقفت على مستوى العالم".

وكان طارق فايد رئيس بنك القاهرة، قال لمصراوي في تصريحات سابقة في شهر أبريل، إنه تم تأجيل خطط طرح حصة من أسهم البنك في البورصة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا ومحليًا، وتأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية.

وكانت الخطط تدور حول طرح من 20 إلى 30% من أسهم البنك بالبورصة، خلال أبريل الماضي.

ويستهدف البنك جمع حوالي 500 مليون دولار من الطرح المرتقب، ضمن برنامج حكومي لبيع أسهم في شركات وبنوك حكومية في البورصة.

وكان بنك القاهرة أرجأ عملية طرح البنك في البورصة التي كانت مستهدفة خلال 2018 بحسب خطة الطرح، بسبب أزمة هبوط البورصات العالمية وخروج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر.

وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس، واتش إس بي سي.