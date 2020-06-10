أسعار النفط تتراجع بعد زيادة مخزون الخام الأمريكي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للوقود في العالم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا ما يعادل 1.6% إلى 40.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش بعد أن كسبت حوالي 1% أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا ما يوازي 2.1% إلى 38.14 دولار للبرميل بعدما زاد 2% في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر الاثنين الماضي، ولكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفعت سريعا وأكثر من اللازم وسط اجتياح فيروس كورونا العالم بإصابات جديدة تسجل مستويات قياسية يوميا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو الجاري، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا 1.7 مليون برميل.

ونمت مخزونات الوقود بما في ذلك وقود الديزل والتدفئة بمقدار 4.3 مليون برميل بينما كانت التوقعات لزيادة ثلاثة ملايين برميل فقط.