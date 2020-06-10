التعاون الدولي: منحة بـ 2.9 مليون يورو لتطوير ميكنة الملكية الفكرية

كتب – مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع خطابات متبادلة مع كوريا الجنوبية لتقديم منحة بقيمة 2.9 مليون دولار للمساهمة فى تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع في مصر .

وقالت الوزيرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن المنحة الكورية التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة أمس، والموقعة في 5 يناير 2020 تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة للمحور الأول وهو المواطن محور الاهتمام، فإن المشروع يتضمن إنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور.

والمحور الثاني وهو المشروعات الجارية، يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، ويساهم فى تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع في مصر وذلك عن طريق استخدام نظام الطلبات عبر الإنترنت، بما يساهم في تطوير البحث العلمي ودعم عمليات نقل وتطوير التكنولوجيا، واستثمار كل ذلك في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.، بحسب الوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الثالث وهو الهدف هو القوة الدافعة، فإن المشروع يساهم في تحقيق هدفين من أهداف للتنمية المستدامة، وهما الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وقالت إن الاستثمار في الابتكار يعد من العوامل حاسمة الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا في مجال البحث العلمي، والتي تأتي ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن.

وقال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المشتركة للجان التعليم والعلاقات الخارجية والاتصالات والخطة والموازنة بالمجلس، إن اللجنة وافقت على منحة كوريا الجنوبية، لأنها تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري.

وأشار إلى أن ذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للمواطنين.