تراجع الطماطم والباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الطماطم والباذنجان البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما ارتفع سعر كيلو المشمش الصحراوي جنيهين، اليوم، ليتراوح بين 5 و10 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و7 جنيهات.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البامية 10 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.
عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.
تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 10 جنيهات و26 جنيها.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 3 و6 جنيهات.
المشمش بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.
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