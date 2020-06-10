تراجع الطماطم والباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والباذنجان البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو المشمش الصحراوي جنيهين، اليوم، ليتراوح بين 5 و10 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البامية 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و26 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و6 جنيهات.

المشمش بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.