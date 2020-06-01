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الدولار يرتفع 4 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

04:52 م الإثنين 01 يونيو 2020
الدولار يرتفع 4 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 4 قروش خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه أمس، ليصل إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه لليبع مقابل 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 4 قروش في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 7 قروش بنك كريدي أجريكول عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار سعر صرف الدولار البنك المركزي

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