استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق في بداية الشهر الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد والأسمنت استقرت بالأسواق مع بداية شهر يونيو الجاري.

وأضاف الزيني، أن متوسط أسعار الحديد يتراوح بين 9200 و9700 جنيه أرض مصنع، وبين 9500 و9900 جنيه للمستهلك.

وذكر الزيني، أن شركة عز للحديد تمنح وكلائها حوافز خلال الفترة الحالية بنحو 300 و400 جنيه في الطن لكسر حالة الركود التي يعاني منها السوق بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر الطن بشركات الأسمنت يتراوح بين 650 جنيهًا و700 جنيه، ويتراوح سعر الطن للمستهلك بين 750 جنيهًا و800 جنيه.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

وقال الزيني، إنه يتوقع تراجع أسعار الحديد والأسمنت خلال الشهر الجاري، وخاصة بعد وقف تراخيص البناء في عدد من المحافظات.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.