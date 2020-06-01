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إيرادات إسبانيا من السياحة تقل للنصف في أول أربعة أشهر من 2020

03:27 م الإثنين 01 يونيو 2020
إيرادات إسبانيا من السياحة تقل للنصف في أول أربعة أشهر من 2020

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

قال مكتب الإحصاءات الوطني الإسباني، اليوم الاثنين، إن إسبانيا لم تستقبل أي سائحين في أبريل الماضي بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا، مما قلص دخل القطاع الهام بمقدار النصف تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وقال مكتب الإحصاءات، إن السائحين لم ينفقوا سوى 11.7 مليار يورو "13.02 مليار دولار" من يناير إلى أبريل الماضي، وهو ما يقل بنسبة 48 % عن نفس الفترة قبل عام.

واستقبلت إسبانيا، التي دخلت في عزل عام منتصف مارس الماضي لاحتواء الجائحة، 10.58 مليون سائح فقط في الأشهر الأربعة، أي نصف عدد زوارها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تشكل السياحة عادة أكثر من 12%من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا، ثاني بلدان العالم جذبا للزائرين بعد فرنسا

إسبانيا فيروس كورونا

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