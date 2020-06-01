زيادة الفاصوليا وتراجع المشمش.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو الفاصوليا 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور لبيع الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر كيلو المشمش 3 جنيهات.
ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا اليوم بين 2 و4.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو المشمش بين 5 و10 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.7جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.
البامية 12 جنيها.
أسعار الفاكهة:
عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات.
عنب بناتي أحمر بين 5 و8 جنيهات.
تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و 7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و 7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات.
المشمش بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.
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