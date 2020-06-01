زيادة الفاصوليا وتراجع المشمش.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الفاصوليا 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور لبيع الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر كيلو المشمش 3 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا اليوم بين 2 و4.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو المشمش بين 5 و10 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.7جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.

البامية 12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و8 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و 7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و 7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

المشمش بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.