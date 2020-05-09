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تراجع البلطي وزيادة في البوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

11:04 ص السبت 09 مايو 2020
تراجع البلطي وزيادة في البوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

كتب- علاء حجاج:

انخفضت أسعار سمك البلطي، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري والمكرونة السويسي، فيما استقرت أسعار أغلب الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح اليوم بين 24 و27 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 و360 جنيها، وسجل كيلو السمك البوري ارتفاعاً بمقدار 5 جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي بمقدار 4 جنيهات للكيلو، ليترواح اليوم بين 70 و80 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور

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