مستوحاة من نيللي وشريهان.. قصة "فوازير رمضان" من مساعد جوجل

كتب - علاء حجاج:

تطرح شركة جوجل هذا العام، احتفالا بشهر رمضان، موسم فوازير رمضان على مساعد جوجل باللغة العربية من خلال طرح لغز أو "فزورة" يومية في شكل أغاني تدوم لمدة 24 ساعة ومن ثم يتم طرح الفزورة الجديدة والإجابة على الفزورة السابقة.

ويمكن الاستماع إلى فزورة اليوم من خلال التفاعل مع مساعد جوجل والتحدث إليه وقول جملة فوازير رمضان ومن ثم سيقوم المساعد بغناء فزورة اليوم والإبلاغ بحل فزورة الأمس وهكذا على مدار 30 يوما، خلال رمضان.

وقال نجيب جرار، مدير تسويق المنتجات لشركة جوجل في العالم العربي إن فوازير رمضان من مساعد جوجل هي "فكرة مستوحاة من فوازير نيللي وشريهان والتي صارت جزء من ذاكرتنا جميعا، حيث كنا نريد تقديم محتوى لطيف وقريب من الحياة اليومية للناس و مستوحى من الثقافة العربية من مختلف أنحاء العالم العربي".

وأضاف جرار لمصراوي، أن المساعد مصمم أن يفهم اللهجة المصرية، و16 لهجة عربية أخرى، لمساعدة المستخدم أثناء يومه، مشيرا "ومع مرور الوقت سوف نعلن عن ميزات جديدة، مفيدة وترفيهية."

وأوضح جرار، أن السمة الأساسية لفوازير رمضان على مساعد جوجل هي أسماء الدول، كل يوم تكون هناك فزورة أو لغز يتضمن معلومات عن دولة محددة، ليس هذا فحسب بل حرصنا على تقديم كل فزورة في شكل أغنية لها كلمات ولحن خاص بها.

وتم تصميم مساعد Google الشخصي لمساعدة المستخدم على إنجاز مهامه اليومية من خلال هاتفه المحمول حين يكون مشغولاً (أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة)، أو في العمل (ضبط المنبه، إيجاد المعلومات عبر الإنترنت بسرعة فائقة)، أو عندما يكون بصحبة الأصدقاء أو العائلة (النكات، الأغاني الممتعة). وسيقوم المساعد الذكي بإنجاز طيف متنوع من المهام بدون أن يضطر المستخدم إلى لمس هاتفه، بحسب جرار.

واعتمدت Google العديد من التقنيات الحديثة في تصميم مساعدها الذكي باللغة العربية بما في ذلك تقنية التعلم الآلي، ومعالجة اللغة العربية الطبيعية (تدعم المساعد لاستيعاب اللغة العربية) وتقنية توليد اللغة الطبيعية (التي تساعده على النطق بالعربية).

وقد طور الفريق المختص بمساعد Google الشخصي تكنولوجيا جديدة لمعالجة ونطق علامات التشكيل التي تعتبر عنصراً هاماً في لفظ كلمات اللغة العربية، بحسب جرار.