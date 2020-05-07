أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
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