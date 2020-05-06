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التضامن: غدًا صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى حتى 3 آلاف جنيه

11:50 ص الأربعاء 06 مايو 2020
التضامن: غدًا صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى حتى 3 آلاف جنيه

وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء إنها ستبدأ غدًا صرف الشريحة الثالثة لمعاشات شهر مايو لمن يتقاضون أكثر من ألفي جنيه وحتى 3 آلاف جنيه.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن عدد الذين سيصرفون معاشاتهم في الشريحة الثالثة يبلغ مليون قائم بالصرف، على أن يستمر حتى السبت المقبل.

وستصرف الوزارة معاشات لمن يزيد معاشهم عن 3 آلاف جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 مايو، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن تقرير غرفة العمليات أشار لانتظام عمليات صرف المعاشات أمس الثلاثاء في أول ايام صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون حتى ألفي جنيه.

وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء أمس عدد 3.94 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 4.29 مليار جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 368 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 367 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 1.99 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.30 مليار جنيه، بالإضافة 1.58 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.62 مليار جنيه،.

وحولت الوزارة 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن أعلنت بدء صرف جميع المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي يوم الجمعة الماضي.

وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات

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