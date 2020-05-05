أسعار الأرز تتراجع 10% بالأسواق.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الأرز تراجعت خلال الأيام الماضية، بنسبة 10% في الأسواق.

وأضاف شحاته أن تراجع الأسعار سببه هدوء حركة البيع بالأسواق خلال الفترة الماضية وعدم تسارع المواطنين على الشراء وتخزين السلع كما حدث مع بداية ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وتضمنت حظر ليلي للتجوال.

وتراجع سعر طن الأرز عريض الحبة إلى 6800 جنيه و7300 جنيه، بدلا من 7500 جنيه و8 آلاف جنيه للطن، والأرز رفيع الحبة بين 6100 و6200 الآف جنيه مقابل 6500 جنيه و7 آلاف جنيه للطن، بحسب شحاتة.

وتوقع شحاته تراجع أسعار الأرز مرة أخرى بالأسواق خلال الفترة القادمة ما لم يحدث مستجدات بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس شعبة الأرز، في وقت سابق، إن مصر لديها مخزون من الأرز يكفي احتياجات المواطنين حتى أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه تم إضافة 500 ألف طن مخزنة من الموسم السابق، بالإضافة إلى 5 ملايين طن من محصول العام الحالي.