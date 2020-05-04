تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بنحو جنيه واحد للجرام خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواها أمس الأحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 744 جنيها مقابل 745 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 638 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 850 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5952 جنيها.

وعالميا استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، حيث وازنت قوة الدولار الأمريكي أثر الدعم الناتج عن تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1699.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1707.90 دولار للأوقية.