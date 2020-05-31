مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1% بأولى جلساتها بعد عيد الفطر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، في أولى جلساتها بعد العودة من إجازة طويلة استمرت 9 أيام تخللتها عطلة عيد الفطر المبارك.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.09% مع بداية التعاملات إلى مستوى 10220 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.56%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 1.7 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 71.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 1.8 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.94% بنهاية تعاملات الخميس قبل الماضي إلى مستوى 10110 نقاط، وهي آخر جلسة قبل إجازة عيد الفطر.

وعادت البورصة المصرية بداية من اليوم الأحد، للعمل وفقا لمواعيد ما قبل الإجراءات الاستثنائية التي طبقت في نهاية مارس الماضي والتي خفضت ساعات العمل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت البورصة المصرية العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من اليوم، لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.