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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

10:39 ص السبت 30 مايو 2020
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و4.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و 2.7 جنيه البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.7 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2.5 جنيه، و 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 7 جنيهات و11 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 8 جنيهات و12 جنيها.

تفاح مصري بين 6 جنيهات و11 جنيها.

برتقال صيفي بين 5 و 9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 5 و 8 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و 8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 جنيهات و11 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و 10 جنيهات.

المشمش بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور

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