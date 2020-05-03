تقرير: المصريون اشتروا 6.9 طن مشغولات ذهبية في 3 أشهر رغم كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

استقر الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في 2019، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير للمجلس العالمي للذهب.

وتشير بيانات المجلس العالمي للذهب أن حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال أول 3 أشهر من العام، بلغ 6.9 طن وهي نفس الكمية خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتراجع الطلب بقيمة طفيفة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي بلغ 7 أطنان.

"مصر مجددًا كانت خارج السرب فالطلب على الذهب لم يتغير في الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي"، بحسب ما ذكره التقرير.

وأضاف التقرير أنه رغم جائحة فيروس كورونا، لم تطبق مصر إغلاقًا كاملاً وهو ما عزل السوق عن التعرض للخسائر التي حدثت في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع التقرير أن لا تكون بيانات الربع الثاني من العام إيجابية، فمن المتوقع أن تلقي التداعيات الاقتصادية في المنطقة على السوق المصري.

وعالميًا تهاوت مبيعات المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام الجاري لتتراجع 39% بسبب ارتفاع أسعار الذهب وإغلاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أن هذه المبيعات تراجعت بشدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.