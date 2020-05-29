درويش: "كورونا" ستخلق طلبا على وظائف الاتصالات بأوروبا وعلينا استغلال الفرصة

كتب - علاء حجاج

قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس إنه يجب الاستعداد لاقتناص الفرص في مجال الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأضاف في لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء منظمة اتصال، لبحث سبل استفادة القطاع من أزمة كورونا، أن الشركات المصرية يجب أن تكون مستعدة للتكيف مع الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19 ) من خلال استراتيجيات مرنة ومتجددة.

وشدد وزير التنمية الإدارية الأسبق على "ضرورة وضع القارة الأوروبية نصب أعيننا خاصة وأن الدراسات والتقارير تؤكد أن القارة الأوروبية ستكون في حاجة إلى أيدي عاملة جديدة ما بين 10-15% من قوة العمل الموجودة بحلول عام 2030 ".

وأوضح أن هذا يعني أن هناك 15 مليون فرصة عمل جديدة يمكن أن يتم تصديرها للخارج خاصة وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر القطاعات المهيئة للقيام بدور تمكين الأفراد في هذه الفرص رغم وجود منافس قوي لمصر من حيث تشابه الإمكانيات والأسعار التنافسية في رومانيا .

ووصف درويش السوق الإفريقي بأنه مايزال سوقا مبهما للشركات المصرية، مضيفا "خاصة وأنه ليس لدينا شريك إفريقي يمثل الواجهة الحقيقية لهذه الشركات ويستطيع تنفيذ أعمال ومشروعات هناك ".

وعن المجالات التي يمكن العمل بها خارجيا قال درويش، إنها مجال التكنولوجيا المالية Fintech ، الحوسبة السحابية، البيانات الكبيرة، إنترنت الآشياء والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن جودة الخدمات وكفاءتها من أبرز معايير الفوز بالمشروعات خاصة وأن مقاييس نجاح الشركات لم يعد متوقفا على حجم الأعمال والربحية بقدر ما هو متوقف على القدرة على الصمود في ظل الأزمات الحالية .

وقال درويش إنه لا يوجد شركات مصرية لديها المقدرة الكاملة على تنفيذ المشروعات وحدها لذلك لابد من الموائمة بين الشركات الكبرى والعملاقة من خلال تشجيعها على الاستعانة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المشروعات المطروحة، كما أن الشركات المصرية الصغيرة لا تهتم بمعايير القيمة المضافة لمنتجاتها وأن اختراق الأسواق العالمية لايكتب فيه النجاح إلا بمنتجات وخدمات إبداعية.