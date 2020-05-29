ماذا فعلت أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه في أسبوع العيد؟

كتبت – شيماء حفظي:

عاود سعر الدولار، الاستقرار مقابل الجنيه خلال تعاملات أسبوع العيد، بعدما ارتفع الأسبوع السابق، بينما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل الأربعاء الماضي (آخر موعد لتحديث أسعار العملات بالبنك 27 مايو 2020) عند 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وارتفع اليورو أمام الجنيه، ليسجل الأربعاء 17.27 جنيه للشراء و15.53 جنيه للبيع مقابل 17.19 جنيه للشراء و17.41 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 19.36 جنيه للشراء و19.63 جنيه للبيع مقابل 19.21 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر بيع الدينار الكويتي 3 قروش، ليسجل 49.91 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع مقابل 49.91 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي 3 قروش ليسجل اليوم 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع مقابل 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وزاد سعر شراء الريال القطري قرشا واستقر سعر بيعه ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.