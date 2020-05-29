زيادة الطماطم.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسبوع العيد

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات أسبوع عيد الفطر المبارك، بينما استقرت أسعار البطاطس والبصل والكوسة.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو الطماطم بين الطماطم بين 1.75 و4.75 جنيه، بزيادة 95 قرشا عن الجمعة الماضي، بينما استقر سعر كيلو البطاطس بين 1.5 و 2.7 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.75 جنيه، بزيادة 95 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و 2.7 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2.5 جنيه، و 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 7 جنيهات و11 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 8 جنيهات و12 جنيها.

تفاح مصري بين 6 جنيهات و11 جنيها.

برتقال صيفي بين 5 و 9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 4 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 3 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و 10 جنيهات، بزيادة جنيه.

المشمش بين 8 و10 جنيهات.