ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح اليوم بين 24 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
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