تراجع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد الجرام نحو 6 جنيهات من قيمته دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 755 جنيهًا مقابل 761 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 647 جنيهًا، وعيار 24 نحو 863 جنيهًا، والجنيه الذهب 6040 جنيهًا.

وعالميًا، لامس الذهب أقل مستوى في أسبوعين، اليوم الأربعاء، نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونج كونج كبح الخسائر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1705.94 دولار للأوقية عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 مايو الجاري في وقت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار.