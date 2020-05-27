وزارة التجارة: 24% تراجعًا في واردات مصر خلال أول 4 أشهر من 2020

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجارى حيث بلغت 18 مليارًا و797 مليون دولار مقابل 24 مليارًا و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة تراجعًا بنسبة 24%.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم الأربعاء إن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس "كورونا المستجد" والتي أثرت سلبًا على حركة التجارة الدولية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن المبادرات التى أقرتها الدولة للقطاع الصناعى أسهمت فى استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع.

وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية شهدت أيضًا تراجعًا طفيفًا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة لتوجيه جزءٍ كبيرٍ من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلى بديلًا عن المنتجات المستوردة، بحسب البيان.

وأضافت أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات قد أسهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى لمصر بقيمة بلغت 5 مليارات و570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت إن هذا "يؤكد نجاح خطة الوزارة فى زيادة الاعتماد على المنتج الوطني وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع".

ومن جانبه قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن أكبر القطاعات المصدرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية، إضافة إلى الحاصلات الزراعية بينما تمثلت أكبر 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضًا كبيرًا فى قطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية واليدوية.