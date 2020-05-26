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أبو الفتوح: سحب 7.5 مليار جنيه من ماكينات الـATM بالبنك الأهلي في العيد

02:41 م الثلاثاء 26 مايو 2020
أبو الفتوح: سحب 7.5 مليار جنيه من ماكينات الـATM بالبنك الأهلي في العيد

يحيى أبو الفتوح

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن العملاء سحبوا نقدية من ماكينات الصراف الآلي "ATM" التابعة للبنك بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال أول 3 أيام من عيد الفطر المبارك.

وأكد أبو الفتوح استمرار البنك الأهلي في تفعيل مراقبة وتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة له على مستوى الجمهورية في أيام إجازة البنوك لإتاحة خدمة السحب والإيداع للجمهور للعملاء ضمانا لاستمرار تقديم الخدمة دون وقوع أعطال مفاجئة.

وينشر البنك الأهلي ما يقرب من 5 آلاف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى المحافظات، ويأتي في مقدمة البنوك من حيث توافر هذه الماكينات.

وتقدم ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي خدمة السحب والإيداع سواء لعملاء أو غير عملاء البنك بدون احتساب أي عمولات لمدة 6 شهور من وقت صدور تعليمات البنك المركزي الصادرة منتصف شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

يحيى أبو الفتوح البنك الأهلي المصري ماكينات الـATM عيد الفطر

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