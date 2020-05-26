التضامن تعلن موعد صرف معاشات شهر يونيو

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن الوزارة ستبدأ في صرف جميع معاشات شهر يونيو المقبل من ماكينات الصراف الآلي بداية من صباح الاثنين الأول من يونيو.

وأضافت في بيان صحفي اليوم أن عملية صرف المعاشات داخل منافذ ومكاتب البريد ستكون عبر أيام متفرقة من شهر يونيو بحسب قيمة المعاش.

وحدد البيان عملية الصرف كالآتي:

· أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، سيصرفون خلال أيام الاثنين والثلاثاء الموافق 1و2 يونيو.

· أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، سيصرفون أيام الأربعاء والخميس الموافقة 3 و4 يونيو.

· أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يوم الأحد والاثنين 7 و8 يونيو.

· أصحاب المعاشات ممن يزيد معاشهم عن 3 آلاف جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة لهم يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

وبحسب البيان ستصرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.68 مليون حالة بقيمة أجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتبارًا من يوم الاثنين 1 يونيو.

وقالت الوزيرة إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه ويبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 5.91 مليار جنيه.

وذكر البيان أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 أشهر على أخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وأكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وأدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي مواعيد صرف المعاشات: