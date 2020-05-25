كرتونة البيض تتراجع 6 جنيهات بالأسواق.. وأسعار الدواجن تنخفض

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كرتونة البيض بنحو 6 جنيهات، لتسجل بالمزرعة 25 جنيهًا اليوم الاثنين مقابل 31 جنيهًا الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض في السوق تراجع حاليًا إلى نحو 30 جنيهًا، مقابل سعر يتراوح بين 36 و37 جنيهًا الأسبوع الماضي.

كما تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء ليصل إلى 27 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا بالمزرعة، وليباع بنحو 31 جنيهًا بالأسواق.

وانخفض سعر كيلو الدواجن اللبدي ليصل إلى 36 جنيهًا مقابل 37 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 42 جنيها بالأسواق.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب على الشراء.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.