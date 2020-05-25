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أسعار الذهب تنخفض عالميا مع تعزز الشهية للمخاطرة

10:05 ص الإثنين 25 مايو 2020
أسعار الذهب تنخفض عالميا مع تعزز الشهية للمخاطرة

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5% إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% لتسجل 1725.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "أعتقد أن الرهان على الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر دعم الشهية للمخاطرة على الأرجح، وقلص إغراء الذهب في المدى القصير".

وكان الذهب صعد 0.8% يوم الجمعة الماضي ليلامس 1739.51 دولار، لكنه عاد ليقلص مكاسبه.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1956.60 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 1.1% إلى 830.19 دولار، وانخفضت الفضة 1.6% إلى 16.91 دولار للأوقية.

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