أسعار السمك والمأكولات البحرية في آخر أيام رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر السمك البوري، فيما زاد سعر السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت آخر أيام رمضان في سوق الجملة بالعبور.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري، جنيهًا واحدًا ليتراوح ما بين 40 و 45 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح اليوم بين 24 و28جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليترواح اليوم بين 60 و70 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر كيلو الجمبري، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و 350 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري، مستقرًا ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.