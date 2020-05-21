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أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس

09:59 ص الخميس 21 مايو 2020
أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وصعد سعر الدولار قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والبركة إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الأسكندرية عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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