منحة أمريكية للهلال الأحمر المصري بقيمة 51 مليون جنيه لمواجهة كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة التعاون الدولي في بيان اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر المصري حصل على منحة بقيمة 51 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن هذه المنحة تأتي في إطار الشراكة الاقتصادية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة الولايات المتحدة ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم أولويات التنمية في مصر.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "تتكاتف جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني، لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المترتبة على كوفيد- 19".

وتابعت: "سينفذ الهلال الأحمر المصري أنشطة الاستعداد والوقاية من خلال الاستفادة من شبكة تضم 30 ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية بمساندة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأضافت الوزيرة: "تقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائين لتدعيم أولويات التنمية في مصر".

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري: "نعتز بتعاوننا مع الوكالة الأمريكية للتنمية لدعم أنشطة الهلال الأحمر المصرى أحد أهم وأقدم مؤسسات المجتمع المدني المصري والذي يقوم بالعديد من الأنشطة التنموية في قطاعات الصحة والإغاثة في مصر".

وأكدت أن المرحلة التي تمر بها مصر ودول العالم كافة تتطلب دعم المنظمات الدولية في توفير أقصى حماية مُمكنة للفئات الأكثر عُرضة للإصابة وللإنسانية كافة.



وأضافت القباج أن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم مجال الصحة والإغاثة سيكون له أثر كبير في تطوير خدمات الهلال الأحمر المصري ووصولها لعدد أكبر من المستفيدين.

وذكرت أن جوانب التعاون تشمل التدريب عن بعد، وإنشاء وتجهيز مراكز خدمات صحية واجتماعية متنقلة، وتجديد غرفة العمليات المركزية، وتوفير دعم نفسي للمصابين وأسرهم، وإدارة المتطوعين على المستوى المحلي، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، وتبلغ قيمة المنحة 51 مليون جنيه على مدار عام كامل.

وأشادت وزيرة التضامن بجهود وزارة التعاون الدولي في تيسير إجراءات الحصول على المنحة وفي تنسيق الحوار بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال جوناثان كوهين، السفير الأمريكي لدى القاهرة: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع جائحة فيروس كورونا، رأت الولايات المتحدة أنه من الضروري تقديم دعم موجه لمصر مخصص لمكافحة هذا الوباء".

وأضاف السفير: "هذا الدعم المقدم من الشعب الأمريكي سيساعد الأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصحية والمتطوعين المصريين على الاستجابة لفيروس كورونا والوصول إلى الملايين من المصريين".

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الدعم المقدم يأتى لتعزيز شبكة المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الهلال الأحمر المصري على الاستجابة للأزمات المستقبلية.

وستدعم المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضاً جهود توزيع حقائب النظافة الشخصية، وتعزيز الحملات المتنقلة التابعة للهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق التوعية بممارسات النظافة الآمنة وتوفير الفحوصات الحرارية الأولية، وفقا للوكالة.

كما تهدف المنحة إلى ضمان إرسال المتطوعين على وجه السرعة إلى المناطق التي تعتبر في أمسّ الحاجة إلى تلك الخدمات، ولكي يحافظ الهلال الأحمر المصري على التنسيق والتواصل الدائم مع المتطوعين.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنها تعمل على تعزيز قدرات الهلال الأحمر على القيادة والتتبع من خلال تطوير التجهيزات الفنية اللازمة، وسوف تساعد الهلال الأحمر على تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في مجال الرعاية الصحية حتى يتمكنوا من الاستمرار في خدمة المواطن المصرى.

واستثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من مليار دولار في تعزيز المنظومة الصحية في مصر على مدار الـ 40 عاما الماضية، من خلال الشراكة الوثيقة مع الشعب المصري لتحسين صحة وتغذية الأم والطفل، والقضاء على الأمراض المعدية، وتثقيف الرائدات الصحيات وتدريبهن على التوعية بالمعلومات الصحية وإجراء الزيارات المنزلية.