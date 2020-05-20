البورصة تهبط 1.5% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.47% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 10205 نقاط.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.04% بنهاية التعاملات، وأيضا مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 25.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 25.3 مليون جنيه، و487.3 ألف جنيه.

وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% إلى مستوى 10357 نقطة.