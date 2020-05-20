أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:54 م الأربعاء 20 مايو 2020
أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد الجرام الواحد بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 763 جنيهًا مقابل 760 جنيهًا، أمس.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 654 جنيهًا، وعيار 24 بنحو 872 جنيهًا، والجنيه الذهب بنحو 6104 جنيهًا.

وارتفع الذهب اليوم الأربعاء بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية وتلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1746.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1751.90 دولار، وفقًا لرويترز.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب

الخبر التالى:

وزارة التجارة تبحث مع المصانع توفير كمامات قماشية بأسعار مناسبة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 7 درجات.. موعد انكسار الموجة الحارة واستقرار الأحوال الجوية