أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد الجرام الواحد بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 763 جنيهًا مقابل 760 جنيهًا، أمس.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 654 جنيهًا، وعيار 24 بنحو 872 جنيهًا، والجنيه الذهب بنحو 6104 جنيهًا.

وارتفع الذهب اليوم الأربعاء بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية وتلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1746.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1751.90 دولار، وفقًا لرويترز.