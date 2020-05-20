12 معلومة عن "متاجر فيسبوك" التي تم إطلاقها لمساعدة الشركات الصغيرة

كتب- علاء حجاج:

أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أمس الثلاثاء، أن شركته أطلقت ما أسمته "متاجر فيسبوك" والتي تقوم على أن أي مشروع صغير يستطيع بسهولة فتح متجر إلكتروني لبيع السلع مباشرة من خلال التطبيقات التابعة لفيسبوك.

وقال زوكربيرج إن الخدمة تقوم على أنه إذا زاد أحد متجر أحد آخر سيكون قادرا على رؤية قصة مشروع صغير، ومنتجات هذا المشروع المفضلة وأيضا شراء هذه المنتجات من خلال التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك.

وأضاف أن يعتبر أن هذه الخدمة مهمة بشكل خاص في الوقت الحالي الذي يشهد اتجاه الكثير من المشروعات الصغيرة إلى الإنترنت للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت شركة فيسبوك بيانا اليوم عن إطلاق "متاجر فيسبوك"، والذي نرصد من خلاله أهم المعلومات عن هذه الخدمة الجديدة فيما يلي:

1- تسهل متاجر فيسبوك "Facebook Shops" على الشركات إنشاء متجر واحد على الإنترنت يتيح للعملاء الوصول إليه عبر فيسبوك وإنستجرام.

2- يعتبر إنشاء متجر "Facebook Shop" مجانيا وبسيطا، حيث يمكن للشركات اختيار المنتجات التي تريد إدراجها من قائمة منتجاتها وتعديل شكل متجرها من خلال صورة غلاف وألوان تعكس علامتها التجارية، وبهذا يتاح لأي بائع، بغض النظر عن حجمه أو ميزانيته، نقل أعماله الى الإنترنت والتواصل مع العملاء.

3- يمكن للأشخاص العثور على "Facebook Shops" على صفحة المؤسسة على فيسبوك أو إنستجرام أو اكتشافها من خلال القصص أو الإعلانات.

4- يمكن من "Facebook Shops" تصفح العملاء المجموعة الكاملة لمنتجات الشركة، وحفظ المنتجات التي تهمهم وشراءها إما على موقع المؤسسة الإلكتروني أو بدون الخروج من التطبيق إذا أتاحت المؤسسة عملية "checkout" في الولايات المتحدة.

5- سيتمكن العملاء في متاجر "Facebook Shops" من إرسال رسالة إلى المؤسسة عبر واتساب أو ماسنجر أو إنستجرام دايركت لطرح الأسئلة والحصول على الدعم وتتبع عمليات التسليم والمزيد، كما هو الحال عندما يتواجدون في متجر فعلي ويحتاجون إلى المساعدة من شخص ما.

كما سيتمكن العملاء في المستقبل من مشاهدة متجر المؤسسة وإجراء عمليات شراء مباشرة من خلال الدردشة عبر واتساب أو ماسنجر أو إنستجرام دايركت.

6- سيتم دمج "Instagram Shop"، والتسوق المباشر، وغيرها من المزايا بمتاجر "Facebook Shops" لمساعدة العملاء على اكتشاف المنتجات التي تهمهم وتسهيل عملية الشراء.

7- ستطرح الشركة هذا الصيف متاجر إنستجرام "Instagram Shop" بدءاً من الولايات المتحدة، حيث توفر هذه المتاجر طريقة جديدة لاكتشاف وشراء المنتجات التي يحبها العملاء في "Instagram Explore".

8- يمكن للعملاء تصفّح المجموعات على الإنستجرام من خلال @shop والاطلاع على أفضل ما تقدمه العلامات التجارية والمبدعون المفضلون لديهم، بالإضافة إلى إمكانية اختيار الفئات مثل مستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية وشراء كل ما يحبونه من مكان واحد.

9- ستضيف الشركة في وقت لاحق من هذا العام علامة تبويب جديدة للمتجر في شريط التنقل كي يتمكن العملاء من الوصول إلى "Instagram Shop" بنقرة واحدة.

10- سيتمكن البائعون والعلامات التجارية والمبتكرون قريباً من عمل "تاج" للمنتجات من متجر "Facebook Shop"، أو الكاتالوج الخاص بهم قبل بدء البث المباشر بحيث تُعرض هذه المنتجات في الجزء السفلي من الفيديو حتى يتمكن الأشخاص من النقر بسهولة لمعرفة المزيد والشراء.

11- تختبر "فيسبوك" طرقا لتسهيل كسب المكافآت من المؤسسات التي يحبها العملاء من خلال تمكينهمم من ربط برامج الولاء مثل برنامج النقاط في المقهى المحلي، بحسابهم على فيسبوك، وسيتمكنون بهذا من رؤية نقاطهم ومكافآتهم وتتبعها بسهولة.

12- تعمل "فيسبوك" بشكل وثيق مع شركاء مثل "Shopify"، و"BigCommerce"، و"WooCommerce، و"Channel Advisor، و"CedCommerce"، و"Cafe24"، و"Tienda Nube"، و"Feedonomics"، لمنح الشركات الصغيرة الدعم الذي تحتاج إليه.

وتقدم هذه المؤسسات أدوات فعالة لمساعدة رواد الأعمال على إنشاء مؤسساتهم وإدارتها والانتقال بها إلى الإنترنت. وستساعد كذلك الشركات الصغيرة على إنشاء متاجر "Facebook Shops" الخاصة بها وتنميتها واستخدام أدوات فيسبوك التجارية الأخرى.