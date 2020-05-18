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البورصة المصرية تنشر سلسلة فيديوهات تعليمية عن مزايا الاستثمار في سوق المال

06:21 م الإثنين 18 مايو 2020
البورصة المصرية تنشر سلسلة فيديوهات تعليمية عن مزايا الاستثمار في سوق المال

البورصة المصرية

واصلت البورصة نشر سلسلة فيديوهاتها التعليمية من خلال EGX Educational وذلك على منصات التواصل الاجتماعي، لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاستثمار في البورصات .

وتستعرض البورصة اليوم من خلال أول 5 فيديوهات، عدة موضوعات رئيسية تساعد في فهم معنى الاستثمار ومزايا وكيفية الاستثمار وخطوات الاستثمار في البورصة علاوة على شرح مبسط لكيفية الادخار والاستثمار التراكمي طويل الاجل من خلال وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.

وتباعا ستنشر البورصة حلقات وفيديوهات توسع من درجة معرفة الناس بمزيد من المسائل والموضوعات المتعلقة بكيفية الاستثمار في البورصة, بحسب بيان البورصة اليوم الاثنين.

وتاتي هذه الخطوة استكمالا لجهود ادارة البورصة الرامية لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة، و فقا البيان.

البورصة المصرية سوق المال مزايا الاستثمار في سوق المال فيديوهات تعليمية

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