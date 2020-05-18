أبو الفتوح: حصيلة البنك الأهلي من شهادة الـ15% تقترب من 100 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حصيلة مبيعات البنك من شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% سنويا تقترب من 100 مليار جنيه وذلك خلال شهرين منذ طرحها أمام العملاء وحتى نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، وبأجل عام واحد، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج، أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وأشار أبو الفتوح إلى أن عدد العملاء المستفيدين من شراء الشهادة ارتفع إلى 580 ألف عميل سواء كانوا من بين عملاء البنك أو من غيرهم.

وتمكنت شهادة الادخار ذات العائد 15% من جذب مدخرات العملاء من بنوك أخرى لصالح بنكي الأهلي ومصر، بسبب عائدها المرتفع، بحسب مصرفيين تحدثوا مع مصراوي في وقت سابق.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وأعلن البنك الأهلي المصري يوم الخميس الماضي تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم محفظة الودائع الخاصة بالبنك، لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون جنيه بنهاية الشهر الماضي بحصة سوقية 30% وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي.

وقال يحيي أبو الفتوح إن ودائع العملاء تتضمن مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير، بالإضافة إلى الودائع لأجل، وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك.