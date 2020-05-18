المالية تسمح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بالمحافظ الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية إنها أتاحت للمواطنين سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية باستخدام رمز الاستجابة السريع "Qr-code" بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الخاص بالمواطن.

وأضافت الوزارة في كتاب دوري رقم 66 لسنة 2020، أصدرته الخميس الماضي، أن إتاحة هذه الوسيلة لسداد المستحقات الحكومية سيكون إلى جانب وسائل التحصيل الإلكترونية الحالية.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين الرجوع إلى البنوك المصدرة للحصول تلك المحافظ طبقا لقائمة البنوك المرفقة (يتضمنها القرار أسفل الخبر).

وقالت الوزارة إن هذه التعليمات تأتي في إطار توجهها نحو التفعيل الكامل لمنظومة التحصيل الإلكتروني، وتوفير قنوات متعددة ومتنوعة تناسب كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية لتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الدفع الإلكتروني.

وأضافت أن استخدام هذه الوسائل من شأنها التيسير عند إجراء المعاملات المالية الحكومية، وكذا الحد من انتشار الفيروسات خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أنه تم إعداد فيديو تعريفي لوسيلة الـ "Qr-code"، وإتاحته على موقع المالية، تيسيرا على مسؤولي ماكينات التحصيل الإلكتروني "GPOS"، وكافة الأطراف المتعاملة على منظومة التحصيل الإلكتروني، حيث يتضمن الفيديو كيفية تحديث الماكينات أوتوماتيكيا بما يضمن تشغيل الماكينة بكفاءة عالية.

وأكدت الوزارة على المسؤولين الماليين بالجهات الإدارية ضرورة التنبيه على مسؤولي ماكينات "GPOS" بضرورة إرسال حوافظ الماكينات يوميا، حفاظا على المال العام.

وأوضحت أن عدم إرسال حوافظ الماكينات يترتب عليه تحمل مسؤولي الماكينات للمبالغ المرتدة لأصحابها، بالإضافة إلى مسؤولية كافة الأطراق الأخرى ذات الصلة، طبقا للكتب الدوربية المنظمة لذلك.