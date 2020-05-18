أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

11:16 ص الإثنين 18 مايو 2020
ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقرشين في بعض البنوك اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، مواصلا صعوده الطفيف الذي بدأه بالأمس بقيمة قرشين أيضا.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 4 قروش في بنوك قناة السويس إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك الأسكندرية إلى 15.73 جنيه للشراء، و1583 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الإفريقي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الجنيه المصري

الخبر التالى:

أسعار الذهب تقفز عالميا لأعلى مستوى في أكثر من 7 أعوام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. بدء صرف مرتبات الموظفين بالدولة قبل عيد الفطر (جداول)