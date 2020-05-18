ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقرشين في بعض البنوك اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، مواصلا صعوده الطفيف الذي بدأه بالأمس بقيمة قرشين أيضا.
وزاد سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار 4 قروش في بنوك قناة السويس إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار قرشين في بنك الأسكندرية إلى 15.73 جنيه للشراء، و1583 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الإفريقي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
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