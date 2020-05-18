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تراجع الكوسة والليمون البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:42 ص الإثنين 18 مايو 2020
تراجع الكوسة والليمون البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا 50 قرشا، اليون، ليتراوح لين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و2.7 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

المشمش بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي 3 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة

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