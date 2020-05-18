بعد ارتفاعها لأول مرة في شهرين.. ماذا فعلت أسعار الدولار بالبنوك اليوم؟

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعه، ليصعد في بنك كريدي أجريكول، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وكانت أسعار الدولار ارتفعت بنهاية تعاملات أمس بنحو قرشين لأول مرة منذ شهرين.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي إلى15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الأسكندرية عند 15.71 جنيه للشراء، و1581 جنيه للبيع.